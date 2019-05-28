هيئة الانواء الجوية: أمطار يومي الجمعة والسبت

2019/05/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول زخات مطر يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “طقس غد الأربعاء، سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم اما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد فتستقر عند 42 مْ”.

وأضاف ان “طقس الخميس سيكون صحواً في الوسط وصحو مع بعض الغيوم في الشمال والجنوب دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

وأشار البيان الى ان “طقس الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً في الأقسام الغربية الى ما بين غائم جزئياً وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها خلال الليل تكون رعدية أحياناً وارتفاع قليل في درجات الحرارة”.

وتابع اما “في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وفي الجنوب صحواً يتحول تدريجياً خلال الليل الى ما بين غائم جزئياً وغائم دون تغير في درجات الحرارة”.

ولفت الى ان “طقس السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة بعد الظهر تكون رعدية أحياناً وغائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة”.

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