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مفتشية الداخلية تضبط مقدماً في مديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ 7500 دولار


مفتشية الداخلية تضبط مقدماً في مديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ 7500 دولار
2019/05/28 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء، ضبط مقدماً في مديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ 7500 دولار.

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