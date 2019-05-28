مفتشية الداخلية تضبط مقدماً في مديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ 7500 دولار

2019/05/28 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،اليوم الثلاثاء، ضبط مقدماً في مديرية شرطة بغداد متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ 7500 دولار.

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