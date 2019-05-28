2019/05/28 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يفوز برئاسة اقليم كردستان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيجيرفان بارزاني يفوز برئاسة اقليم كردستان وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يفوز برئاسة اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يفوز برئاسة اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).