2019/05/28 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد ، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجيا في شارع الصناعة شرقي العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” كوادر الامانة باشرت بحملة تطوير وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجيا في شارع الصناعة شرق العاصمة ، تتضمن رفع الكتل الكونكريتية وازالة التجاوزات وصيانة الطرق وتاهيل المساحات الخضراء”.واضاف البيان، […]

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