2019/05/28 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - في بورصة الكفاح119,850
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الصرف ليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد -
شراء 119,250
بيع 120,250
اربيل
119,750
البصرة
120,000
ميسان
120,050
السماوة
120,000
الرطبة
120,100
الليرة التركية
6,07
التومان الايراني
1393
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الصرف ليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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