اسعار الصرف ليوم الثلاثاء

2019/05/28 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - في بورصة الكفاح119,850

بغداد -

شراء 119,250

بيع 120,250

اربيل

119,750

البصرة

120,000

ميسان

120,050

السماوة

120,000

الرطبة

120,100

الليرة التركية

6,07

التومان الايراني

1393

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