كوريا الجنوبية تستبدل النفط الإيراني بالخام الروسي

2019/05/28 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس زادت أكبر شركة طاقة في كوريا الجنوبية “إس كيه إنوفيشن” وارداتها من النفط الروسي ودول أخرى مؤخرا، وذلك لتعويض فاقد النفط الإيراني الحاصل بعد انتهاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية.وقال الرئيس التنفيذي في الشركة تشوي نام كيو، إن “حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى استبدالها بنفط خام من روسيا وكازاخستان.وننوع مصادر

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