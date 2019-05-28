2019/05/28 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتهيئة بيئة عمل تحفظ كرامة وحقوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يدعو الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يدعو الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).