النزاهة ترصد تجاوزات على تعليمات الموازنة العامة في محافظة بابل

2019/05/28 | 12:00

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(المستقلة) … أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن رصدها حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، مبينة انه تم التحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة.الدائرة أشارت في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه إلى “تنفيذ مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل عمليَّة ضبطٍ؛ بناءً على إخبارٍ بقيام المحافظة ودائرة البلديَّة بشراء موادَّ من حساب ميزانيَّة التنظيفات خلافاً لتعليمات الموازنة الاتِّحادية العامَّة من الأسواق المحليَّـة وبأنواعٍ رديئةٍ، على الرغم من وجود بعضها في مخازن البلديَّة منذ العام الماضي”.

وأوضحت الدائرة أنَّ “تحرِّيات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة قادت إلى تسلُّم بلديَّة الحلة كميَّاتٍ كبيرةً من حاويات النفايات بأنواعها، وموادَّ أخرى مُجهَّزة من قبل شركةٍ أهليَّةٍ، وتمَّ توزيع بعض هذه الموادِّ بين المُؤسَّسات البلديَّة في المحافظة خلافاً للقانون والتعليمات وبدون أوليَّات شراءٍ وقبل إدخالها مخزنياً؛ وذلك لعدم وجود لجنتين للاستلام والفحص تتولَّيان مهمَّتي الإدخال المخزنيِّ والمطابقة مع المواصفات الفنيَّة، فيما تبيَّن عدم وجود أي عقدٍ مُبرمٍ مع الشركة الأهليَّة المُجهِّزة للموادِّ في ديوان المحافظة”.

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