2019/05/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1F1F-YD7Kw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجيه عباس : نحن نملك السلطة على أراضينا ولسنا ذيول لواشنطن #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجيه عباس : نحن نملك السلطة على أراضينا ولسنا ذيول لواشنطن #حتى_المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).