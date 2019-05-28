القبض على مقدم شرطة متلبساً بالابتزاز

2019/05/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القاء القبض على ضابط برتبة مقدم في شرطة بغداد متلبساً بابتزاز احد المنتسبين لغلق مجلس تحقيقي بحقه.وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان “ضابطاً برتبة مقدم منسوب الى قسم الشؤون القانونية في مديرية شرطة بغداد، تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز منتسب بمبلغ 7500 دولار […]

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