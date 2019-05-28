2019/05/28 | 12:01

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ظريف: القائد الخامنئي حظر الاسلحة النووية ولن نسعى لامتلاكها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لا تسعى لامتلاك

أسلحة نووية موضحا ان قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد

علي الخامنئي حظرها في فتوى.وأضاف الوزير في تغريدة على “تويتر” أن السياسات الأميركية تضر الشعب

الإيراني وتسبب توترا إقليميا.وقال ظريف إن آية الله علي الخامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى

إلى امتلاك أسلحة نووية؛ بإصدار فتوى تحظرها؛ وإن الإرهاب الاقتصادي

الأميركي يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا بالمنطقة.

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