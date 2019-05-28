2019/05/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الرافدين : منح قروض تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار لتمويل أصحاب المختبرات

28/05/2019 11:58:00 AM |

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واع/ بغداد / ز .أ

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن منح قروض تصل قيمتها إلى 50 مليون دينار لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

وذكر بيان للمصرف تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تقرر منح قروض تصل إلى 50 مليون دينار لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية"، مبيناً أن "منح هذا المبلغ يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف".

وأشار البيان إلى أن "المصرف يمنح أيضاً مبلغ 25 مليون دينار لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بضمان كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم لدى المصرف".

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