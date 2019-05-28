صحيفة: ظريف فشل بالحصول على دعم السيستاني وزيارته للنجف شُطبت من جدول الاعمال

2019/05/28 | 12:01

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بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة لندنية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء، 28 أيار، 2019، إن وزير الخارجية الايراني محمد جو...





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