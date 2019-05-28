2019/05/28 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي عالم الفيزياء الأميركي موري غيل-مان صاحب النظرية الخاصة بجسيمات الكوارك والحائز جائزة نوبل سنة 1969، في الرابع والعشرين من أيار/مايو عن 89 عاما، بحسب ما أعلن معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا {كالتك} حيث كان يحاضر.وكان موري غيل-مان الذي يعدّ من أكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين قد وضع في الستينات مع زميله جورج زوايغ نظرية جديدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة عالم فيزياء حائز على جائزة نوبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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