إنتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان

2019/05/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتخب برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان.

وحصل بارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً.وعقد برلمان كردستان، صباح اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس للإقليم، حيث تمت المباشرة بعرض المرشحين للتصويت فيما قاطعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الجلسة وقررت عدم المشاركة فيها كما قررت حركة الجيل الجديد عدم المشاركة في الجلسة "لعدم تحقق الشروط المطلوبة للعملية كونها لا تخدم النظام البرلماني، لذا قررنا مقاطعة الجلسة كجزء من مسؤولياتنا التاريخية".انتهى

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