برلمان كردستان ينتخب البارزاني رئيسا للاقليم

2019/05/28 | 12:06

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انتخب برلمان إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، نيجرفان البارزاني رئيساً جديداً للإقليم.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن البارزاني حصل على أصوات 68 عضواً من أصل 81 عضواً.وأضاف مراسلنا، أن جلسة انتخاب البارزاني شهدت مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد.

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