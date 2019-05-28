2019/05/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قالت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، ان فريقا امنيا ألقى القبض على عصابة سرقت دارا في منطقة الخضراء وسط العاصمة.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “فريق عمل مختص شكل بعد توفر معلومات عن تواجد متهمين مطلوبين بقضية سرقة دار في الخضراء وتمكن من القاء القبض عليهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة سرقت منزلا في الخضراء وكالة خطوة برس.

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