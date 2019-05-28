وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع اعدام اربعة فرنسيين في العراق

2019/05/28 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الثلاثاء، ان بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع اعدام اربعة فرنسيين في العراق.

وكان القضاء العراقي قد حكم بالاعدام على اربعة فرنسيين في العراق منتمين لعصابات داعش الارهابي.

وفي ردة فعلها على القرار اكدت الحكومة الفرنسية انها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

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