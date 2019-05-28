النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارٍ قيمتُهُ 10 مليارات دينارٍ في نينوى

2019/05/28 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى، الثلاثاء، عن ضبطها حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ قيمته الإجماليَّة تبلغ عشرة مليارات دينارٍ.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “رصدت حالات تجاوزٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لمجموعةٍ من الورثة”، مُبيِّنةً […]

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