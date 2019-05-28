الاتحاد يبرر مقاطعة جلسة اختيار الرئيس: نريد منصب محافظ كركوك

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، توضيحا بشأن عدم مشاركة كتلته في جلسة التصويت على اختيار رئيس لبرلمان الاقليم والتي انتخب فيها نيجيرفان بارزاني.وذكر بيان للمتحدث باسم الاتحاد، ان حزبه "لم يتلمس نية حسنة في تنفيذ الاتفاقات من الديمقراطي الكوردستاني" والذي تم توقيعه مؤخرا بغية تشكيل حكومة الاقليم واختيار الرئيس.واضاف ان "الاتحاد الوطني جعل من مسألة محافظ كركوك مركزا في تنفيذ الاتفاقات، والديمقراطي لم يعبر عن نوايا حسنة تصب في هذا الاطار".وتابع شيخ عمر ان "الديمقراطي او اي جهة اخرى اذا اراد تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان فيتعين عليه اشراك جميع القوى الوطنية والسياسية ولا يمكنه ممارسة الاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار"، مؤكدا "نحن ملنزمون بجميع الاتفاقات التي ابرمها كوسرت رسول نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني".وصوت برلمان اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم لاختيار نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم، بجلسة شهدت مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والجماعة الاسلامية.

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