منبئ جوي يرجح استقرار درجات الحرارة على معدلاتها حتى نهاية رمضان

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المنبئ الجوي صادق العطية استقرار درجات الحرارة وفق معدلاتها الطبيعة حتى نهاية شهر رمضان .

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