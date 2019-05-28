دعوى قضائية جديدة ضد ساشوار عبد الواحد بتهمة التشهير

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام صحفيون اكراد دعوى قضائية جديدة ضد رئيس حراك " الجيل الجديد " ساشوار عبد الواحد ، بتهمة التشهير .

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