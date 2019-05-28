محلل سياسي : الارتهان للخارج اصبح مأزق الدولة العراقية

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا محلل سياسي عدم تنازل السياسيين العراقيين الذي يعوق استكمال تشكيل الحكومة ، الى تبعيتهم لقوى خارجية ،مشددا على ان الارتهان للخارج اصبح مأزق الدولة العراقية والمتسبب في فقدان الارادة الوطنية.

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