انتخاب نيجرفان رئيسا للاقليم

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتخب برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، 28 أيار، 2019، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان.وحصل نيجيرفان البارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كوردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً.11:30 بدء عقد جلسة برلمان كردستانبدأت جلسة برلمان كردستان، المخصصة لانتخاب رئيس للإقليم، حيث تمت المباشرة بعرض المرشحين للتصويت.وقررت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قرر عدم المشاركة في جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس إقليم كردستان.

وتابع أن “عدم مشاركة الاتحاد لم يؤثر على عقد الجلسة كونه يتطلب حضور 56 برلمانياً، لكن قد يكون لهذه الخطوة المفاجئة تداعيات سياسية”.

11:00 الجيل الجديد يعلن عدم مشاركته في جلسة رئيس إقليم كردستانكما أعلنت كتلة الجيل الجديد في مؤتمر صحفي عدم مشاركتها في الجلسة “لعدم تحقق الشروط المطلوبة للعملية كونها لا تخدم النظام البرلماني، لذا قررنا مقاطعة الجلسة كجزء من مسؤولياتنا التاريخية”.

وبموجب اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الوطني، فإن أغلب أعضاء البرلمان سيصوتون لصالح اختيار نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان.

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن المرشحين الخمسة المتقدمين للمنصب لن يحضروا جلسة انتخاب الرئيس، وسيتم الاكتفاء بتسلم أعضاء البرلمان نسخاً من السير الذاتية لكل مرشح، لاختيار الأكفأ من بين المرشحين.وبعد حصول رئيس إقليم كردستان على ثقة البرلمان، تجري مراسم أداء القسم القانوني، وتشير المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية إلى أن هذه المراسم ستؤجل إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.وبحسب معلومات رووداو أيضاً فإن كتلة الجيل الجديد ستقاطع جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الإقليم، فيما سيمتنع أعضاء كتلتي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي عن التصويت لصالح أي مرشح.

وبعد التصويت على رئيس الإقليم، تقوم كتلة الحزب الديمقراطي باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية برفع اسم مرشحه لرئاسة الوزراء، مسرور البارزاني، إلى رئاسة البرلمان لتقوم بدورها بتقديم الاسم إلى رئيس الإقليم.وبموجب البروتوكول، يدعو رئيس إقليم كردستان، مرشح كتلة الحزب الديمقراطي، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

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