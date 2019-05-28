اعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قررت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما.وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي إيهاب ناجي عباس، أن قرار الإعفاء جاء بعد إيعاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقيه خلال زيارته لكلية التراث الجامعة.وأضاف أن […]

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