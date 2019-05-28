ضبط مقدم في شرطة بغداد متلبساً بابتزاز منتسب بمبلغ 7500 دولار

2019/05/28 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضابط برتبة مقدم منسوب الى قسم الشؤون القانونية في مديرية شرطة بغداد متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز منتسب بمبلغ 7500 دولار مقابل غلق مجلس تحقيقي بحقه.وذكر بيان ان “جاءت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط مقدم في قسم الشؤون القانونية التابعة لمديرية […]

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