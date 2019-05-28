الرافدين يطلق قروضا جديدة لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بقيمة 50 مليون دينار

2019/05/28 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إنه" تقرر منح قروض تصل الى 50 مليون دينار لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية".واضاف ان" منح هذا المبلغ يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف".واشار الى ان" المصرف يمنح ايضا مبلغ 25 مليون دينار لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية بضمان كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم لدى المصرف".انتهى..م.ر

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