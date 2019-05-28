انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا لكردستان العراق

2019/05/28 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر مقرب من برلماني كردي لموقع "الغدير"، إن" برلمان كردستان العراق، صوت على انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بحصوله على 68 صوتاً من الحاضرين البالغ عددهم 81.وكان مجلس النواب الكردي نوه امس الاثنين الى عقد جلسة انتخاب رئيس حكومة كردستان العراق اليوم الثلاثاء، وانهاء شغور منصب الرئيس".

انتهى..م.ر

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