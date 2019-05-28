2019/05/28 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما لإخلالهما بواجباتهم الوظيفية في ادارة العملية الامتحانية.وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت “خطوة برس” إن “دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، إعفاء عميد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لإخلالهما بالواجبات الوظيفية..



التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي من منصبيهما وكالة خطوة برس.

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