2019/05/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى “عندليب الأغنية العراقية” الفنان حاتم العراقي عن سعادته بالتفاعل الكبير لدى الجمهور بعد نجاح شارة المسلسل العراقي “العرضحالجي” الذي يعرض في شهر رمضان الكريم على قناة “mbc العراقي”، وقام بغنائه من الحانه، و كلمات الشاعر ماجد عودة، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر.وقال حاتم العراقي أنه قام بتلحين الأغنية بأسلوب موسيقى وغنائي مناسب لأحداث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حاتم العراقي سعيد بتفاعل الجمهور مع مقدمة مسلسل العرضحالجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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