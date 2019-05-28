مكتب رئيس الوزراء: ارتفاع الخزين المائي الى 56.421 مليار م3

2019/05/28 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الخزين المائي الى 56.421 مليار م3.

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