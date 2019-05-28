2019/05/28 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الدماغ أهم وأبرز عضو في جسم الإنسان، إذ تربطه علاقة وطيدة بالقلب والهرمونات وضغط الدم.لذلك، فإنه يستخدم حوالي 20 في المئة من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.ويحتاج الجسم ما يكفي من “الوقود” للحفاظ على التركيز وتوفير الطاقة طوال اليوم.ويقصد بـ”الوقود” تلك العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض “أوميغا 3” ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 أطعمة يحبها الدماغ وتقوي الذاكرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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