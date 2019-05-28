2019/05/28 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، عن العمر الذي ستعتزل فيه الغناء.وقالت الزغبي في الجزء الثاني من برنامج “عائشة شو” المذاع على قناة “النهار”، إنها اتخذت قرار اعتزال الفن أكثر من مرة، مؤكدة على أن المرة الأولى كانت في أوج نجاحها، أما الثانية فكانت حين طلاقها من زوجها ووالد ابنتها تايا.وأشارت أمس السبت إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة نوال الزغبي تكشف عن موعد اعتزالها الغناء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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