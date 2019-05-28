بينها دجلة دراسة مرعبة عن تلوث أنهار العالم

2019/05/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن أنهار العالم تعرضت إلى مستويات خطيرة من مخلفات المضادات الحيوية تلوّث الأنهار حول العالم.وأشارت الدراسة، الأولى من نوعها، إلى أن الباحثين فيها جمعوا عينات من أنهار في 72 دولة حول العالم بواقع 711 موقعا.ووجد الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة يورك البريطانية، أن المضادات الحيوية موجودة في تلك الأنهار

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