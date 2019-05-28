2019/05/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلن الدفاع المدني اليوم الثلاثاء السيطرة على حريق نشب في حقل عجيل النفطي في منطقة العلم بصلاح الدين.وقال بيان للدفاع المدني في صلاح الدين، تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارزنا وبإسناد من غيارى بغداد/ الكرخ تمكنوا بمهنية عالية من السيطرة على حريق نشب داخل حقل عجيل النفطي التابع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يسيطر على حريق في حقل عجيل وكالة خطوة برس.

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