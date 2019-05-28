2019/05/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد ، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجيا في شارع الصناعة شرقي العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، ان ” كوادر الامانة باشرت بحملة تطوير وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجيا في شارع الصناعة شرق العاصمة ، تتضمن رفع الكتل الكونكريتية وازالة التجاوزات وصيانة الطرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجيا وكالة خطوة برس.

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