2019/05/28 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألّف طاقم ”فلايينغ آي“ العين الطائرة، وهي أول طائرة استشفائية في العالم تجرى فيها جراحات في طب العين، من حوالي 20 طبيبًا وممرضًا يدرّبون نظراءهم على أحدث التقنيات في هذا المجال.وعلى مدرج مطار سانتياغو عاصمة تشيلي، لا يمكن تمييز هذا المستشفى الطائر من النظرة الأولى عن باقي الطائرات التجارية، لكن بمجرد فتح الباب، يتكشف للزائر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشفى طائر لتدريب أطباء العيون‎ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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