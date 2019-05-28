2019/05/28 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبطها حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية، مبينة أن قيمته الإجمالية تبلغ عشرة مليارات دينار.وذكرت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن” عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أوضحت أنها رصدت حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارٍ قيمتُهُ عشرة مليارات دينارٍ في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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