الداخلية تستعد للعيد والعطلة الصيفية بـ 100 ألف جواز سفر

2019/05/28 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} دعا المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، الثلاثاء، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتهيئة بيئة عمل تحفظ كرامة وحقوق المواطن الذي يراجع دوائر المديرية.

وقال الاسدي في بيان على هامش زيارة تفقدية لمديرية الأحوال المدنية للاطلاع على وقع عمل المديرية والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، وتلقت { الفرات نيوز} نسخة منه، انه "يثني على الجهود التي تقدمها دوائر المديرية والتطور الكبير الذي تشهده"، داعياً الى "مزيد من التحديث والاستعانة بالمكننة الالكترونية، والسعي الجاد الى منع احتكاك المواطن بالعاملين في دوائر الدائرة من خلال اعتماد الحكومة الالكترونية لمنع حدوث حالات فساد وابتزاز قد يقوم بها بعض ضعاف النفوس في قبال تقديم الخدمة التي كفلها القانون للمواطنين جميعا دون استثناء".وطالب الأسدي بـ "ضرورة التقليل من الروتين وبما يضمن سرعة انجاز المعاملات والتخفيف عن المواطنين ضمن الأطر القانونية والضوابط المنصوص عليها"، متسائلاً عن "سبب تأخر اصدار الجوازات والبطاقات الوطنية في الفترة الأخيرة".بدورة قال اللواء هيثم الغرباوي مدير الجنسية ان "سبب التأخير يرجع لكثرة الطلبات عليها بسبب حلول عطلة العيد والعطلة الصيفية".وأضاف أن "المديرية قامت بتوزيع 1000 دفتر جواز للمكاتب لحل الاختناق الحاصل في الجوازات "، مبيناً أن "المديرية عازمة على توفير 100 ألف دفتر جواز خلال المدة المقبلة لسد طلبات المواطنين".انتهى

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