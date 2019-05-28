حزب الطالباني يتهم حزب البارزاني بالالتفاف على اتفاقات إدارة الإقليم وافتعال الأزمات

2019/05/28 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اصدر المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان بزعامة الراحل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، بلاغاً حول الاتفاق الذي ابرم مع الحزب

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