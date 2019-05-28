2019/05/28 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى السماوي

رباعية..



في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

شمائلكَ العظيمةُ لا تُعَدِّ

جَمَعتَ المكرماتِ وأنتَ فردُ

ومَنْ ألِفَ المكارمَ وهو غضٌّ

فقد بلغَ التكاملَ

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