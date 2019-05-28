القبض على متهمين اثنين بانتحال صفة ضابط في بغداد

2019/05/28 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بتهمة انتحال صفة.وذكر اللواء سعد معن في بيان ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 160 لانتحالهما صفت ضابط في القوات الأمنية”.واضاف انه “تم إحالتهما الى جهات الطلب […]

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