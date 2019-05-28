2019/05/28 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول الموجود في المواد الغذائية مثل البيض، لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية.ويشير علماء جامعة الشرق الفنلندية في مقال عن نتائج دراستهم نشروه في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition.، إلى أن تناول المواد الغذائية المحتوية على الكوليسترول، لا يرتبط بزيادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: كوليسترول الغذاء بريء من الجلطة الدماغية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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