نيجرفان البارزاني رئيسا جديدا للإقليم كردستان

2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … انتخب برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء نيجرفان البارزاني رئيسا جديدا للإقليم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن البارزاني حصل على أصوات 68 عضوا من أصل 81 في البرلمان.

وأضافت أن جلسة انتخاب البارزاني شهدت مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني، والجيل الجديد.

جدير بالذكر أن البارزاني كان يشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان قبل انتخابه رئيسا اليوم.

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