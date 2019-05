منتخب البرازيل يسحب شارة القيادة من نيمار

2019/05/28 | 12:32

(المستقلة) … أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم، أن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كوبا أمريكا الشهر المقبل، بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “ألفيس سيكون قائدا للمنتخب البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019”.

وتم إبلاغ الظهير الأيمن ألفيس، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل، بدوره الجديد الأحد الماضي.

وارتدى ألفيس (36 عاما) شارة قيادة البرازيل في أربع مناسبات من قبل، كان آخرها خلال الفوز 1-0 على ألمانيا وديا في 2018.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن تيتي مدرب منتخب “السامبا”، أبلغ نيمار بأنه لن يكون قائدا للمنتخب في كوبا أمريكا.

ومنح تيتي، شارة قيادة “السيليساو” لنيمار بعد خروج الفريق من دور الثمانية لمونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا العام الماضي، لكنه واجه ضغوطا من أجل استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشاكله المتعلقة بالانضباط.

وعاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نيمار بالإيقاف ثلاث مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا، ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى السابع من يوليو المقبلين، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو، قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.

