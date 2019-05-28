الداخلية: اعتقال متهمين اثنين لانتحالهما صفت ضابط في القوات الامنية ببغداد

2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهمين اثنين لانتحالهما صفت ضابط في القوات الامنية في بغداد.

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