استشهاد مقاتلين بالحشد العشائري بانفجار مفخخة بصحراء طريق صلاح الدين وحديثة

2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستشهاد مقاتلين اثنين في الحشد العشائري بانفجار عجلة مفخخة بصحراء طريق صلاح الدين وحديثة.

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