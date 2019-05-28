بينهم امرأة.. اعتقال متهمين بتجارة المواد المخدرة والاتجار بالبشر في بغداد

2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اعتقال متهمين بتجارة المواد المخدرة والاتجار بالبشر في العاصمة.

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