القبض على متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض

على عدد من متهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.وذكر بيان للمديرية، ان "سيطرة درع الجنوب القت القبض على متهم من

سكنة محافظة ذي قار بعد أن وجد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة"، مبينا

ان المتهم "تم ارساله إلى شعبة مكافحة المخدرات للتحقيق معه".واضاف البيان ان "دوريات مركز شرطة المهناوية وغماس القت القبض على

ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة من ضمنها جنائية تخص النصب والاحتيال وتم

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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