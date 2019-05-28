2019/05/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجية

اعلنت امانة بغداد ،اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية

وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجية في شارع الصناعة شرقي العاصمة.

وذكر بيان للامانة، ان ” كوادر الامانة باشرت بحملة تطوير وتأهيل

محيط الجامعة التكنولوجية في شارع الصناعة شرق العاصمة ، تتضمن رفع

الكتل الكونكريتية وازالة التجاوزات وصيانة الطرق وتاهيل المساحات

الخضراء”.

واضاف البيان، ان ” الحملة تتضمن تنظيف وتشجير الموقع وستستمر

الحملة لعدة ايّام بمشاركة بلدية الكرادة ومتابعة مكتب امين بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية وتأهيل محيط الجامعة التكنولوجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).